חשיפה: המסמכים שמראים איך ישראל התעקשה להמשיך להעביר כסף לעזה דרך קטר

אחרי 7 באוקטובר כולם יודעים לשים את הנקודה על האלמנט שהעצים את חמאס - הכסף הקטרי. מה שהציבור לא יודע, זה עד כמה ישראל התתחננה בפני הקטרים להמשיך להעביר את הכסף, אחרי שכבר הגיעו איתותים שחלקו זולג לזרוע הצבאית של חמאס. הכתבה של סולימאן מסוודה, מתוך חדשות הערב 26.10.25
