החטופים חוזרים

ארבעה שורדי שבי שוחררו היום מבית החולים: שגב כלפון, איתן מור והחברים הטובים גיא גלבוע דלאל ואביתר דוד - חזרו היום לבתיהם. התמונות המרגשות. הכתבה של נוב ראובני, מתוך חדשות הערב 26.10.25
