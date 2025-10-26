מהדורה
00:03:29

המחוללת הראשית של האירוע: פרטים חדשים בפרשת הדוגמנית שחשודה ברצח

הדוגמנית החשודה במעורבות ברצח שארע בפתח תקווה לפני כעשרה ימים היא מחוללת האירוע ויזמה ע"פ החשד מארב "כיפה אדומה". הכתבה של הדס גרינברג, מתוך חדשות הערב 26.10.25
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך