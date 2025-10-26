מהדורה
00:02:44

הכבוד הצרפתי חזר: שניים נעצרו בחשד לביצוע שוד תכשיטי הכתר מהלובר

התקדמות בחקירת גניבת התכשיטים ממוזיאון הלובר: שני חשודים בשוד הלובר נעצרו, אחר ניסה להימלט לתוניסיה אך נתפס בשדה התעופה. הכתבה של דב גיל-הר, מתוך חדשות הערב 26.10.25
