"שלושה דורות קדימה יסבלו": איך השפיעה המלחמה על הכיס של הישראלים?

בימים האלה מרחף סימן השאלה הגדול - מה עשתה המלחמה למצב הכלכלי ולאיכות החיים שלנו? ובעיקר - איך היא תעצב את החיים שלנו מכאן והלאה, ובשנים הבאות. הכתבה של ליאל קייזר, מתוך חדשות הערב 26.10.25
