עם סיום המלחמה החברות הזרות חוזרות - והמחירים של כרטיסי הטיסה יורדים

אחרי משבר מתמשך בענף התעופה - היום חוזרות חברות זרות שיפעילו קווים לרחבי אירופה וגם ארצות הברית. נעם גולדברג את איתנו עם מי שחוזרות, והמחירים שיורדים. הכתבה של נעם גולדברג, מתוך חדשות הערב 26.10.25
