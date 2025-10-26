מהדורה
00:03:33

המסעדה הכי טובה בישראל: מי הירושלמית הראשונה שזכתה בתואר הנחשק?

קבלו את המסעדה הטובה בישראל: צ'קארה הירושלמית זכתה בתואר "האוסקר של הקולינריה", וזו הפעם הראשונה שהתואר היוקרתי הזה עולה לירושלים. הכתבה של עופר חלפון, מתוך חדשות הערב 26.10.25
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך