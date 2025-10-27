מהדורה
00:02:25

העדות של בר קופרשטיין - והסירוב של בן גביר להתנצל: "קמפיין פייק נגדי"

שורד השבי בר קופרשטיין אמר בריאיון לתוכנית "זמן אמת" שהמחבלים התעללו בו בגלל התבטאויות השר לביטחון לאומי. בן גביר סירב להתנצל
