"הלב שבור - אבל הראש מורם": יוסי שרעבי הובא למנוחות

יוסי שרעבי נטמן היום באדמת בארי, המקום שבו הקים משפחה, ושממנו נחטף – והושב כעבור שנתיים. כתבנו עם הפרידה של האח שורד השבי אלי שרעבי – וסגירת המעגל שלה מחכות עוד 13 משפחות
