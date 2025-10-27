מהדורה
המלונות מעדכנים גרסה: החופשות הופכות למבוססות בינה מלאכותית

הדור הבא של המלונות: צ'ק-אין באמצעות רובוט ושירות חדרים בלי להתקשר – זה לא תרחיש עתידני, אלא חופשה שמבוססת כולה על AI. הבינה המלאכותית דורשת גם מענף התיירות לעדכן גרסה
