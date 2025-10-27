מהדורה
00:02:20

תלמיד דקר תלמיד: נער בן 16 חשוד שרצח נער בן 17

האלימות בחברה הערבית לא פוסקת, גם לא בין כותלי בית הספר. נער בן 17 נרצח בקטטה בהפסקה - החשוד הוא תלמיד בן 16
