המתווה החדש לחוק הפטור מגיוס - ומחאת "החטופים החרדים" שמתגבשת

בכנסת יוצג מחר חוק אי-גיוס נוסף, שנועד להחזיר את ש"ס ויהדות התורה לממשלה. מי שיוצאים לרחובות למחות הם דווקא החרדים עצמם – שמתכננים עצרת ענק נגד מעצר משתמטים