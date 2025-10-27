מהדורה
00:02:56

חשש שחולות סרטן שד ורחם קיבלו טיפול שגוי

מאות נשים ממתינות לבשורה אם סוג הגידול הסרטני שאובחן אצלן שגוי – וייתכן שקיבלו טיפול לא מתאים בעקבות תקלה בערכות הבדיקה
