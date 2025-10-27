עיר האורות משנה את פניה והופכת לבירה פרו-פלסטינית: הבורות והשנאה צומחות דווקא במקום שאמור להיות הכי נאור – האוניברסיטאות היוקרתיות. כתבתנו חדרה בזהות בדויה לאחת מהן בלב פריז – וגילתה את הפנים המדאיגות של דור העתיד של צרפת. "פריזסטן" - הפרק השני בסדרת הכתבות