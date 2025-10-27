מהדורה
00:04:28

המופע של ממדאני: שבוע וחצי לבחירות לראשות עיריית ניו-יורק

המופע של ממדאני: שבוע וחצי לבחירות לראשות עיריית ניו יורק, המועמד הפרו-פלסטיני שולף את כל התותחים הכבדים – ומכנס את צמרת השמאל האמריקני למפגן תמיכה.
