השבים חוזרים לחיים: מקסים פגש את בתו, מאות קיבלו את פניו של עמרי

בימים הראשונים של שורדי השבי בבית - הם עוד מעכלים את החיים שאחרי השחרור. מקסים הרקין סיפר היום על האיחוד המרגש עם ביתו אחרי שנתיים, ועמרי מירן צפה עם מאות אנשים בהסרת שלט ענק שקרא לשחרורו