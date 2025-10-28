מהדורה
00:02:38

השבים חוזרים לחיים: מקסים פגש את בתו, מאות קיבלו את פניו של עמרי

בימים הראשונים של שורדי השבי בבית - הם עוד מעכלים את החיים שאחרי השחרור. מקסים הרקין סיפר היום על האיחוד המרגש עם ביתו אחרי שנתיים, ועמרי מירן צפה עם מאות אנשים בהסרת שלט ענק שקרא לשחרורו
