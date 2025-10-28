מה יש ב"שיר לשלום" שכל כך מרגיז את הגנרלים? האמנים שביצעו את השיר מגיבים

אחרי חשיפת כאן חדשות על כך שנאסר על חיילים לבצע את שיר לשלום - מי שהייתה שם עם רבין על הבמה, מגיבה לראשונה. מירי אלוני מספרת על התדהמה כששמעה לראשונה על ההחלטה בצה"ל. ראש תחום התרבות דורית אסרף מזרחי עם האומנים שהיו אף הם בהלם מההחלטה, ומה יש בשיר הזה שמצליח להכעיס, כבר יותר מחמישה עשורים