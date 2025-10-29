מהדורה
00:02:28

חמאס הפר את הפסקת האש: לוחם מילואים נהרג מירי מחבלים ברפיח

צה"ל הודיע הבוקר על חזרה להפסקת האש בתום לילה ובוקר של תקיפות. על ההפרה של חמאס, התגובה הישראלית, והתיאום שנמשך כל העת מול האמריקנית – בכתבה של איתי בלומנטל, מתוך מהדורת כאן חדשות 29.10.25
