חמאס הפר את הפסקת האש: לוחם מילואים נהרג מירי מחבלים ברפיח

צה"ל הודיע הבוקר על חזרה להפסקת האש בתום לילה ובוקר של תקיפות. על ההפרה של חמאס, התגובה הישראלית, והתיאום שנמשך כל העת מול האמריקנית – בכתבה של איתי בלומנטל, מתוך מהדורת כאן חדשות 29.10.25