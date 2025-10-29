"נמות ולא נתגייס" בבג"ץ: מתווה חוק הגיוס של ביסמוט - והכעס בקואליציה

טיוטת חוק הגיוס של ביסמוט עוררה סערה במערכת הפוליטית, עוד לפני הדיון בה שעתיד להתקיים בתחילת השבוע הבא. בקואליציה כבר יש מי שהודיעו שיתנגדו לנוסח, בעוד הרבנים החרדים עדיין לא פרסמו את עמדתם. הכתבה של יערה שפירא, מתוך מהדורת כאן חדשות 29.10.25