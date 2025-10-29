תעלומה בתל אביב: לאן נעלמה נורית יערי?

לאן נעלמה הפרופסורית נורית יערי? מי שהייתה ראש החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, תועדה לאחרונה ביום ראשון סמוך לבית החולים איכילוב, ומאז נעלמו עקבותיה. כתבתנו, שהצטרפה ליום חיפושים, חושפת תיעודים חדשים של הנעדרת. הכתבה של אנה פינס, מתוך מהדורת כאן חדשות 29.10.25