הדרמה בנפאל
00:03:34

תקועים בשלג: מאה מטיילים ישראלים נתקעו בסופת שלגים בנפאל - ומחכים לחילוץ

מאה מטיילים ישראלים נתקעו בכפר בצפון נפאל בעקבות סופת שלגים חריגה שפרצה באזור. בגלל השלג הכבד החילוץ מתעכב וצפוי רק מחר בבוקר. שמענו מהמטיילים על השעות המותחות - והמסר למשפחות. הכתבה של אורלי אלקלעי, מתוך מהדורת כאן חדשות 29.10.25
