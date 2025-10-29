"הפשיטה הגדולה בתולדות ברזיל": 130 הרוגים בקרבות נגד כנופיות פשע בריו

יותר מ-130 בני אדם נהרגו הלילה בברזיל בפשיטה המשטרתית הגדולה ביותר בתולדות המדינה, על כנופיות פשע בריו דה ז'ניירו. בשכונות העוני של העיר מדברים מצידם על "טבח". הכתבה של דב גיל-הר, מתוך מהדורת כאן חדשות 29.10.25