"הפשיטה הגדולה בתולדות ברזיל": 130 הרוגים בקרבות נגד כנופיות פשע בריו

"הפשיטה הגדולה בתולדות בברזיל": 130 הרוגים בקרבות נגד כנופיות פשע
יותר מ-130 בני אדם נהרגו הלילה בברזיל בפשיטה המשטרתית הגדולה ביותר בתולדות המדינה, על כנופיות פשע בריו דה ז'ניירו. בשכונות העוני של העיר מדברים מצידם על "טבח". הכתבה של דב גיל-הר, מתוך מהדורת כאן חדשות 29.10.25
