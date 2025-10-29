ממריאים מחדש
מהדורה
00:05:22

ממריאים מחדש: המחירים שיורדים, החברות שחוזרות - והיעדים שנפתחים לטיסות ישירות

המלחמה הסתיימה, חברות התעופה הזרות החלו לחזור לישראל ולהגדיל את היצע הטיסות - ואפילו התיירים, בתקווה, יעשו בקרוב את דרכם לארץ הקודש. בענף התעופה והתיירות כבר הכריזו באופטימיות זהירה: תקופת ההתאוששות מהמשבר הגיעה. אז כמה הענפים האלה נפגעו במהלך השנתיים האחרונות - והאם באמת אפשר להכריז על רנסנס? הכתבה של נעם גולדברג, מתוך מהדורת כאן חדשות 29.10.25
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך