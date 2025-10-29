"דימונה לא שמחה כך מעולם": קבלת הפנים שציפתה לשורד השבי שגב כלפון

738 ימים חיכתה דימונה לשובו הביתה של בן העיר שנחטף שגב כלפון. אמש יצאה עיר שלמה לפארק העירוני לקבל את פניו באירוע המוני שנמשך לתוך הלילה. באירוע השתתף גם הרב הנערץ "הינוקא", שלאמונתם של שגב והוריו הביא לשחרורו לא פחות מטראמפ או נתניהו. הכתבה של יאיר אטינגר, מתוך מהדורת כאן חדשות 29.10.25