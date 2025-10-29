גלידה בטעם "פלסטין"? היוזמה החדשה של מייסד בן אנד ג'ריס

"טעם שקורא לשלום בפלסטין": בן כהן, מייסד חברת בן אנד ג'ריס הבין-לאומית הודיע שבכוונתו להשיק גלידה חדשה שתתמוך במאבק הפלסטיני. הטעם הנבחר: סורבה אבטיח, הפרי שהפך בעקבות צבעיו האדומים-ירוקים לסמל של הזדהות עם הפלסטינים. בכתבה של נוב ראובני, מתוך מהדורת כאן חדשות 29.10.25