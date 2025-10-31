הפצ"רית הודתה בהדלפת חומרים לתקשורת: הפרשה שמטלטלת את צה"ל ומערכת המשפט

הפצ"רית התפטרה והודתה שהדליפה חומרים לתקשורת: פרטים נוספים בפרשה שמטלטלת את צה"ל ואת מערכות המשפט
אחרי שכ"ץ הודיע על הדחת הפרקליטה הצבאית הראשית, הגישה יפעת תומר ירושלמי מכתב התפטרות לרמטכ"ל והודתה בהדלפת חומרים לתקשורת. הפצ"רית צפויה להיחקר באזהרה בחשד לשיבוש הליכי משפט ומסירת מידע שקרי לבג"ץ
