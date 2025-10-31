"תנו ללומדי התורה ללמוד בשקט": הקולות מהפגנת הענק של החרדים נגד הגיוס

ההנהגה החרדית קיוותה למספרים גדולים יותר, אבל גם "רק" מאות אלפי החרדים שהגיעו לכניסה לירושלים הצליחו לגרום לשיבושים וכאוס בבירה. כתבנו יצא לרחוב הירושלמי, ושמע את הקולות בעצרת נגד גיוס החרדים לצה"ל