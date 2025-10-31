המלחמה על הנפש: שוטר הלום קרב הצית את עצמו מול ביתה של ראש אגף השיקום

אירוע טרגי בנווה אילן: שוטר לשעבר המתמודד עם פוסט-טראומה ניסה לשים קץ לחייו והצית את עצמו מול ביתה של בכירה באגף השיקום, מצבו קשה והוא מורדם ומונשם