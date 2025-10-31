מי מפחד מזוהרן ממדאני? התושבים היהודים חרדים מהתוצאות הבחירות הגורליות בניו יורק
מהדורה
00:11:24

מי מפחד מזוהרן ממדאני? הדאגה של יהודי ניו יורק לקראת הבחירות הגורליות בעיר

הוא מוסלמי, הוא פרוגרסיבי, הוא אנטי ישראלי - והוא בדרך לשלוט בעיר הכי גדולה והכי יהודית באמריקה. זוהרן ממדאני, בן להורים הודים שנולד בכלל באוגנדה, עומד ככל הנראה לנצח בבחירות לראשות עיריית ניו יורק ביום שלישי, ובקרב הקהילה היהודית והישראלית בעיר יש מי שחוששים - ויש מי שדווקא מרוצים עד הגג
