חמאס שוב מפר את ההסכם
מהדורה

שוב: חמאס החזיר שלושה ארונות - אף אחד מהם לא של חטוף חלל

חמאס ממשיך במדיניות הפעימות והשקרים בהשבת החללים: הממצאים בשלושת הארונות שהעביר אינם של אף חטוף ישראלי. מחר, החטופים החללים עמירם קופר וסהר ברוך שכבר הושבו יובאו למנוחות.
