30 שנה לרצח רבין: מהדיווחים הראשוניים בעצרת - ועד להודעה על מותו
30 שנה לרצח רבין: מהדיווח הראשוני בעצרת - ועד להודעה על מותו

רצח רבין מטלטל את מדינת ישראל עד היום. זו הייתה תקופה סוערת - תהליך אוסלו, פיגועים קטלניים והפגנות סוערות, חלקן אף אלימות. הנה תזכורת מאותן שעות דרמטיות, שבהן הפכה עצרת השלום לעצרת של רצח ואבל.
