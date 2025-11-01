30 שנה לרצח רבין: מהדיווח הראשוני בעצרת - ועד להודעה על מותו

רצח רבין מטלטל את מדינת ישראל עד היום. זו הייתה תקופה סוערת - תהליך אוסלו, פיגועים קטלניים והפגנות סוערות, חלקן אף אלימות. הנה תזכורת מאותן שעות דרמטיות, שבהן הפכה עצרת השלום לעצרת של רצח ואבל.