"הנה אמבפה!": המסע של איתן לחגוג יום הולדת - שנה אחרי שאביו נפל בלבנון

איך הגיע איתן בן ה-10 לצפות בקלאסיקו הספרדי כמתנת יום הולדת? על אף המתנה המרגשת מבחינתו, יום ההולדת שלו הפך ליום הכי עצוב בחייו הצעירים. אז איבד את אביו רב סרן דן מאורי ז"ל שנפל בקרב בלבנון. זה קרה בשנה שעברה. כעת, משפחתו מגשימה לו את החלום, שקיווה יום אחד להגשים עם אביו. הכתבה של אוריה אלקיים, מתוך חדשותה שבת 01.11.25