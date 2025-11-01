"יריות כמו בסרטוני חמאס": בזיכרון וקיסריה חוששים מהירי מהיישובים השכנים

ביישובים הכי פסטורליים בארץ עם אוכלוסייה שברובה אמידה, חווים התושבים על בסיס קבוע רעש מירי מנשק אוטומטי - ולא רק רעש. הקליעים גם מגיעים לחצרות הבתים, הם מגיפים את החלונות וחווים מבחינתם סוג של טרור משכניהם ביישובים הסמוכים. הרבה שנים הם שתקו, מהפחד, מאי הנעימות אבל כעת נמאס להם. הם לא מוכנים לשתוק.