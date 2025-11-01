אחרי שאיבד את הכתר: הנסיך אנדרו ממשיך להסתבך בפרשת אפשטיין

הנסיך לשעבר אנדרו הולך ומסתבך בפרשת ג'פרי אפשטיין: אחרי שאיבד את התואר המלכותי, ייתכן שיידרש להעיד בפני הקונגרס האמריקני על קשריו עם איש העסקים והפדופיל.