המוזיאון לתרבות מצרית עתיקה בגיזה
מהדורה

"עדות חיה לגאונות המצרית": א-סיסי השיק מוזיאון ענק בהשקעה של מיליארדים

40 מנהיגים, יותר מ-20 שנות בנייה ומבנה ענק אחד שנחנך בסוף השבוע בגיזה: נשיא מצרים א-סיסי הפך את השקת "מוזיאון התרבות המצרית העתיקה" לפסטיבל להאדרת שמו.
