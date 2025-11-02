עמירם וסהר הובאו למנוחות
"סליחה שלא הצלחנו להחזיר אותך בחיים": עמירם וסהר הובאו למנוחות

בבתי העלמין בניר עוז ובארי נפרדו היום מעמירם קופר וסהר ברוך, שגופותיהם הושבו מעזה ביום חמישי האחרון. שניהם נרצחו בשבי, ואחרי יותר משנתיים, משפחותיהם סגרו מעגל.
