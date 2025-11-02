בזמן שפירוק חיזבאללה מנשקו מתעכב: ישראל תוקפת בלבנון - ומחבלי הארגון מתוסכלים
בזמן שפירוק חיזבאללה מנשקו מתעכב: ישראל תוקפת בלבנון - ומחבלי הארגון מתוסכלים

הגזרה הצפונית הולכת ומתחממת: בחיזבאללה ממקדים מאמץ בהתחמשות מחדש וממשיכים לצפות מהצד על התקיפות הישראליות, כשבשטח מחבלי חיזבאללה כבר מתוסכלים מחוסר התגובה.
