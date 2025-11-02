חוזרים לחיים: המונים קיבלו את בר קופרשטיין בביתו
מהדורה
00:01:40

בתיפוף, שירים ודגלי ישראל: המונים קיבלו את בר קופרשטיין ששב הביתה לחולון

שורד השבי בר קופרשטיין חזר היום לביתו בחולון והתקבל על ידי ההמונים. זה קרה אחרי שבסוף השבוע קיבלנו תמונות מרגשות של שורדים נוספים שחוזרים לחיים.
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך