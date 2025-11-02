"היא הוציאה סכין מטבח - וחתכה אותי בבטן": העבר המפוקפק של הדוגמנית החשודה ברצח
"היא הוציאה סכין מטבח - וחתכה אותי בבטן": העבר המפוקפק של הדוגמנית החשודה ברצח

"היא כמעט רצחה את בת זוגה בגלל הסמים": הדוגמנית לין פאר היא החשודה ברצח בפרשה שהתפוצצה לפני כשבוע. כעת מגיב לראשונה בן זוגה לשעבר - שאותו דקרה לפני כשנה. הוא סיפר לכתבתנו על רגעי האימה, והצהיר: הכתובת הייתה על הקיר.
