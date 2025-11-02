הברחות מסוריה
מהדורה
00:03:10

העלייה מדאיגה בהברחות האמל"ח מסוריה - והחשש למעורבות ישראלית

תיעוד של מצלמת כאן חדשות: כך המשטרה מנסה לסכל הברחות נשק בגבול סוריה אחרי עלייה מטרידה בכמות אמצעי הלחימה שמצליחים להגיע לשטח הארץ, וחשש למעורבות ישראלית.
