נלחמו עד הרגע האחרון: אסף, עומר ועוז שנפלו ב-7 באוקטובר הושבו לישראל
שלושה חללים חטופים הושבו אחרי יותר משנתיים לאדמת ישראל: אלוף משנה אסף חממי, סרן עומר נאוטרה וסמל ראשון עוז דניאל ז"ל, שלושה מפקדים ולוחמים שהתייצבו בקו האש עם האזעקה הראשונה - ונלחמו עד הרגע האחרון
