הפצ"רית והטלפון האבוד: החשדות נגד תומר-ירושלמי - שיבוש, מרמה והפרת אמונים

פרשת הפצ"רית לא תקום ותיפול על איתור הטלפון של יפעת תומר ירושלמי - אבל ההתפתחות הזו מעלה שאלות: איזה מידע נעלם עם המכשיר, ומה אולי לעולם לא נדע