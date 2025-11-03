שחיתות בהסתדרות: עשרות עוכבו לחקירה בפרשת הענק - בהם יושב הראש ארנון בר דוד ורעייתו
שחיתות בהסתדרות: עשרות עוכבו לחקירה בפרשת הענק - בהם היו"ר ארנון בר דוד

חקירת "יד לוחצת יד": פרשת ענק ובמרכזה אחד הגופים הגדולים והחזקים במדינה - ההסתדרות. עשרות עוכבו בחשד לשחיתות חמורה בארגון, כולל יושב הראש בר דוד ורעייתו
