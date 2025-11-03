אחרי יותר משנה: משטר האייתולות חושף פרטים חדשים על חיסול הנייה

החיסול של איסמעיל הנייה בלב טהרן הפך למהלומה כבדה לא רק לחמאס - אלא גם לשלטון באיראן. אחרי יותר משנה, ובניסיון לצמצם את הנזק והמבוכה - משטר האייתולות חשף פרטים חדשים על ההתנקשות הלילית