חיסול הנייה - פרטים חדשים
מהדורה
00:02:41

אחרי יותר משנה: משטר האייתולות חושף פרטים חדשים על חיסול הנייה

החיסול של איסמעיל הנייה בלב טהרן הפך למהלומה כבדה לא רק לחמאס - אלא גם לשלטון באיראן. אחרי יותר משנה, ובניסיון לצמצם את הנזק והמבוכה - משטר האייתולות חשף פרטים חדשים על ההתנקשות הלילית
