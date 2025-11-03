רגע לפני הבחירות בניו יורק
רגע לפני הבחירות בניו יורק: ממדאני ממשיך להוביל - אך האם הסוף באמת ידוע מראש?

שעות גורליות בניו יורק: מליונים יכריעו בעוד פחות מיממה את זהות ראש העיר הבא, בבחירות שיצאו מזמן מגבולות התפוח הגדול. אם לא יהיו הפתעות - זה יסתיים בעלייתו לשלטון של זוהרן ממדאני
