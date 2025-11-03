עונש מוות בכנסת
מהדורה
00:02:27

חוק עונש מוות למחבלים יעבור? "רוצה שלא תהיה להם יותר מוטיבציה לחטוף"

הקואליציה העלתה הילוך בקידום עונש מוות למחבלים: ראש הממשלה הסיר את התנגדותו, ההצעה אושרה בוועדה ותגיע למליאה בשבוע הבא - ובן גביר החל בניסיונות לחסום את בית המשפט מהתערבות בגזר הדין
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך