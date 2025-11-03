המאבטח של העתיד: הצצה לטכנולוגיה החדשה שתגן על האתרים הביטחוניים

זה אחד האתרים הרגישים במדינת ישראל, השער הימי שלנו - שנמצא לא רחוק מרצועת עזה. אחרי שנתיים של מלחמה, בנמל אשדוד נערכים לכל תרחיש או איום מדרום ונעזרים בטכנולוגיות חדשות. כתבתנו עם הצצה לתרגיל הרחפנים הגדול