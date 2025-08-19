מהדורה
00:14:27

משחק מלוכלך: הפרשיות וההסתבכויות הפליליות בליגת העל בכדורגל

ההסתבכויות הפליליות בעולם הכדורגל: מה קרה בחדר החקירות עם אצילי ומיכה בפרשת הכדורגלנים והקטינות, מי איים להרוג את עומרי קנדה ולמה מזוודות של כסף מסתובבות בתוך חדרי הלבשה?
