משחק מלוכלך: הפרשיות וההסתבכויות הפליליות בליגת העל בכדורגל

ההסתבכויות הפליליות בעולם הכדורגל: מה קרה בחדר החקירות עם אצילי ומיכה בפרשת הכדורגלנים והקטינות, מי איים להרוג את עומרי קנדה ולמה מזוודות של כסף מסתובבות בתוך חדרי הלבשה?