נותן קול להלומי הקרב: אודי כגן מביא את הפוסט-טראומה אל במת הסטנדאפ

אודי כגן שבר את הרשת ואת כללי הסטנד-אפ עם סרטון שבו הוא משתף בהופעה בהתמודדותו עם הלם קרב ופוסט טראומה. הלומי קרב שצפו בווידוי העצוב-מצחיק של כגן חושבים שזאת פריצת דרך, בכמה רמות