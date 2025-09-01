התרסקות המשטרה - והיחסים עם בן גביר: שנה למינוי המפכ"ל דני לוי

לכבוד שנה למינויו של המפכ"ל דני לוי, פרויקט מיוחד שחושף עד כמה הידרדר הארגון שאחראי לביטחון שלנו, כמה הפוליטיקה שולטת במשטרה, ומה באמת קורה בין המפכ"ל לבֿין השר הממונה בן גביר? הכתבה של הדס גרינברג מתוך מהדורת כאן חדשות 01.09.25 תגובת משטרת ישראל: "אנו מגנים את מתן הבמה להוצאת דיבה על מפכ״ל המשטרה, שעושה לילות כימים על מנת לשמור על שלומם וביטחונם של אזרחי ישראל וצר לנו , שישנם גורמים וביניהם קצינים בדימוס , שממחזרים את טענותיהם ההזויות לטובת קבלת במה תקשורתית ועושים כל שביכולתם כדי להחליש את המשטרה ואת העומד בראשה. שוטרי ולוחמי משטרת ישראל המשרתים תחת פיקודו של מפכ״ל המשטרה, ראויים לכל שבח באשר הם מטפלים יום יום באתגרי הביטחון הלאומי בתקופת מלחמה ובכללם, במחאות ברחבי הארץ ועושים זאת במקצועיות רבה ובאופן שמהווה דוגמה ומופת למדינות רבות בעולם. אלה הם אותם שוטרים ולוחמים מסורים ונחושים , שהובילו מערכה חסרת תקדים במבצע ״עם כלביא״ והצילו חיים של רבים תוך סיכון חייהם. אלה הם אותם שוטרים ולוחמים שהצילו את מדינת ישראל כשעמדו כחומה בצורה מול מחבלי חמאס במתקפת הטרור של ה 7.10 , לחמו , חרפו נפשם וגופם ואיבדו באותו יום ארור 58 מעמיתיהם השוטרים. בניגוד לטענות המעוותות המובאות בכתבה, נבהיר כי מפכ״ל המשטרה, רנ״צ דני לוי, מונה לתפקידו בזכות ולא בחסד, לאחר למעלה מ-40 שנות שירות בהן ביצע אינספור תפקידי פיקוד ומטה, החל מתפקידי שטח כשוטר סיור ובלש ועד לתפקיד מפקד מחוז. גם היום הוא ממשיך להוביל את הארגון, שוטריו ומפקדיו, בהתאם לאמות מידה מקצועיות, ערכיות ומוסריות ובכפוף לתכנית אסטרטגית מבצעית סדורה. נציין כי סוגיית הפשיעה האלימה בחברה הערבית היא סוגייה כואבת המהווה אתגר לאומי הדורש הירתמות כוללת של כלל משרדי הממשלה , תקציבים ייעודיים וכלים טכנולוגיים שנלקחו מהמשטרה. חרף מחסור זה, הצליחה המשטרה מתחילת השנה למנוע ולסכל 73 מקרי רצח בחברה הערבית לעומת 44 אשתקד. משטרת ישראל היתה ותמשיך להיות משטרה עצמאית ומקצועית, הפועלת בכפוף לחוק ולפסיקה ובהתאם להנחיות הדרג המדיני והיא מחויבת להמשיך להתפתח, להשתפר ולהעניק לאזרחי ישראל את השירות הטוב ביותר.